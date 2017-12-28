Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники

18:11, 28 декабря 2017, ПАИ

Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня, 28 декабря, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное работе жилищно-коммунального сектора города во время новогодних и рождественских праздников. На заседании присутствовали заместитель главы города Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас, представители УГХ и управляющих компаний.

Антон Ляугминас подчеркнул, что во время новогодних каникул жители и гости Пскова не должны испытывать никаких неудобств, связанных с аварийными ситуациями в коммунальном секторе и поручил муниципальным предприятиям обеспечить готовность сил и средств для работы в случае неблагоприятных погодных условий.

Алексей Захаров отметил, что уже составлен график работы аварийных служб управляющих компаний с указанием контактных данных сотрудников, которые будут дежурить в праздничные дни. Также Алексей Захаров добавил, что во время новогодних выходных единая дежурно-диспетчерская служба (055), аварийные службы всех предприятий и организаций сферы ЖКХ будут работать круглосуточно.

Кроме того, представителям управляющих компаний напомнили о необходимости обеспечить меры безопасности в жилом секторе города, а именно: проверить чердачные и подвальные помещения на предмет проникновения посторонних лиц и наличия подозрительных предметов.

Сергей Гаврилов поблагодарил сотрудников сферы ЖКХ за ежедневную работу, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в новом году.