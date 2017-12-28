0
18:11
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
17:33
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
16:55
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
16:27
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
16:14
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
12:42
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
Еще новости
Общество

Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники

Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Сегодня, 28 декабря, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное работе жилищно-коммунального сектора города во время новогодних и рождественских праздников. На заседании присутствовали заместитель главы города Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас, представители УГХ и управляющих компаний.

Антон Ляугминас подчеркнул, что во время новогодних каникул жители и гости Пскова не должны испытывать никаких неудобств, связанных с аварийными ситуациями в коммунальном секторе и поручил муниципальным предприятиям обеспечить готовность сил и средств для работы в случае неблагоприятных погодных условий.

Алексей Захаров отметил, что уже составлен график работы аварийных служб управляющих компаний с указанием контактных данных сотрудников, которые будут дежурить в праздничные дни. Также Алексей Захаров добавил, что во время новогодних выходных единая дежурно-диспетчерская служба (055), аварийные службы всех предприятий и организаций сферы ЖКХ будут работать круглосуточно.

Кроме того, представителям управляющих компаний напомнили о необходимости обеспечить меры безопасности в жилом секторе города, а именно: проверить чердачные и подвальные помещения на предмет проникновения посторонних лиц и наличия подозрительных предметов.

Сергей Гаврилов поблагодарил сотрудников сферы ЖКХ за ежедневную работу, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в новом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
28 декабря 2017
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
28 декабря 2017
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
28 декабря 2017
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
28 декабря 2017
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
28 декабря 2017
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
28 декабря 2017
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области
28 декабря 2017
До -5 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь в Псковской области

Идет загрузка...