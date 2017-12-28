Невельские теплосети нарушили требования охраны труда

17:11, 28 декабря 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности МУП «Невельские теплосети» за нарушения требований охраны труда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе плановой проверки было выявлено, что на предприятии не проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников, не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.

Кроме того, предприятие не ознакомило работников с результатами проведения специальной оценки условий труда, не организовало прохождение обязательного психиатрического освидетельствования.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.