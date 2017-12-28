Невельские теплосети нарушили требования охраны труда
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности МУП «Невельские теплосети» за нарушения требований охраны труда.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе плановой проверки было выявлено, что на предприятии не проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников, не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.
Кроме того, предприятие не ознакомило работников с результатами проведения специальной оценки условий труда, не организовало прохождение обязательного психиатрического освидетельствования.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.