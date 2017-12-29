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Общество

Предновогодний «штрих»

С детских лет каждый из нас верил в то, что Дед Мороз взаправду существует и надеялся, что он обязательно подарит велосипед или ту самую машинку, даже несмотря на плохое поведение. Между тем, это раньше казалось, что он один-единственный, а сейчас его успешно растиражировали. Достаточно просто забить в поисковике правильные слова, и он выдаст сотни предложений. ПАИ познакомилось с одним таким Дедом Морозом «по вызову» и понаблюдало за его трудовыми буднями. 

Вообще-то, Ярослав Тимофеев по профессии – переводчик с латышского и английского. Но шесть лет назад впервые примерил по просьбе друзей костюм Деда Мороза и как-то «вжился», так что теперь в канун Нового года полупрофессионально подрабатывает на утренниках и корпоративных елках.

«Количество предложений на рынке растет, конкуренции много, - отмечает Ярослав. - Но порой удается завести постоянных клиентов. С этим детским садом я работаю уже второй год». «Рецепт успеха», впрочем, оказывается прост: «Сюда ходит моя дочь. Для ее группы я сегодня и буду Дедом Морозом».

- Дед Мороз несет подарки?

- Да!

- Ездит он на иномарке?

- Нет!

- Носит тросточку и шляпу?

- Нет!

- Иногда похож на папу?

- Да!

В дочери Ярослав уверен: «Мы с ней накануне договорились, что она меня не выдаст». А так, в буднях Деда Мороза бывают и накладки: «Один мальчик как-то стянул с меня шапку вместе с париком и принялся кричать, что Дедушка Мороз ненастоящий. Пришлось сказать, что дедушка ездил на юг отдыхать, и для этого пришлось постричься».

«Есть у меня и профессиональный секрет», - лукаво отмечает Ярослав и красит брови и усы… «штрихом», которым обычно замазывают ошибки в распечатках. Это для того, чтобы контраст между настоящими волосами и париком не бросался в глаза: «Штриха» надо совсем немного, но один бутылек в сезон точно уходит».

Своей снегурочки у него нет: «Я - Дед Мороз сам по себе!». Но сегодня на утренниках Ярослав работает в тандеме с Бабой Ягой, ее роль исполнит нянечка детсада. Перед спектаклем он повторяет свою роль и совместный танец с бабой Ягой. Сценарии год от года чем-то дополняются. В этот раз «фишка» - «гангнам-стайл».

Ярослав признается, что всякий раз волнуется. Но «главное - запомнить первые слова, а дальше все пойдет, как по маслу», - уверяет он. Для надежности Ярослав оставляет шпаргалку в недрах ёлки.

 

Между двумя представлениями перерыв всего в 20 минут. В перерыве Ярослав «остывает»: пока в шубе попрыгаешь - взопреешь. Пока артисты отдыхали, исчез посох бабы Яги. Пришлось спешно искать ему замену: к месту пришлась швабра. Детям такой ход даже понравился.

Переводчик Ярослав, как многие папы и мамы, в конце декабря превращается на час в того самого с «бородой из ваты», чтобы подарить детям (и себе) праздник.

Дарья Хваткова
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