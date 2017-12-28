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Общество

За 5 рублей будет перевозить «Аэрофлот» болельщиков сборной России на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин одобрил предложение «Аэрофлота» по перевозке болельщиков российской сборной за пять рублей во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону», — заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом.

По словам Виталия Савельева, компания будет продавать билета за три дня до матча и три дня после матча, чтобы не было большого ажиотажа.

«Хорошо», — прокомментировал идею Владимир Путин.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.

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