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Политика

Игорь Калашников включен в состав Совета бывших руководителей Пскова

Игорь Калашников включен в состав Совета бывших руководителей Пскова

28 декабря 2017

Игорь Калашников включен в состав Совета бывших руководителей Пскова. Такое решение было принято сегодня, 28 декабря, в ходе заключительного в этом году совещания Совета, которое провел Глава Пскова Иван Цецерский. Напомним, Игорь Калашников возглавлял Администрацию города Пскова до декабря 2017 года.

В заседании также принял участие Глава Администрации города Пскова Александр Братчиков. Члены Совета выразили готовность оказывать поддержку Александру Братчикову в решении вопросов жизнеобеспечения города.

Глава Пскова Иван Цецерский озвучил итоги работы муниципалитета в 2017 году, подробно остановился на ряде реализованных проектов.

Игорь Калашников включен в состав Совета бывших руководителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Такое решение было принято сегодня, 28 декабря, в ходе заключительного в этом году совещания совета, которое провел глава Пскова Иван Цецерский. Напомним, Игорь Калашников возглавлял администрацию города Пскова до декабря.

В заседании также принял участие глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Члены Совета выразили готовность оказывать поддержку Александру Братчикову в решении вопросов жизнеобеспечения города.

Иван Цецерский озвучил итоги работы муниципалитета в 2017 году, подробно остановился на ряде реализованных проектов.

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