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Общество

Операция «Быт» проходит в Псковской области

Комплекс мероприятий реализуют УМВД России по Псковской области и УФСИН России по региону в рамках оперативно-профилактической операции «Быт». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, операция направлена на совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по предупреждению и профилактике тяжких преступлений против личности в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе совершенных лицами, состоящими на профилактическом учете. При этом ведется работа по выявлению граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определенного места жительства, организован розыск преступников, скрывшихся от суда и следствия.

В операции принимают участие участковые уполномоченные и сотрудники других полицейских служб с привлечением сил общественности, народных  дружин. Совместно с представителями органов образования и социальной сферы в ходе рейдов проверяются неблагополучные и другие семьи, о которых имеется информация, что в них дети и подростки подвергаются насилию, а также не выполняются обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

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