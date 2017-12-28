Снегоуплотнительную машину арестовали приставы в островском оздоровительном центре

18:06, 28 декабря 2017, ПАИ

В Островском районе в Спортивно-оздоровительном центре дополнительного образования приставы арестовали снегоуплотнительную машину PistenBully 100. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

25 декабря в отделе судебных приставов Островского и Пыталовского районов было возбуждено исполнительное производство. 26 декабря приставы в присутствии сотрудников Центра составили акт на арест снегоуплотнительной машины. Техника была опечатана, а ключи зажигания от неё переданы судебному приставу-исполнителю.

По решению суда, приставы также запретили Спортивно-оздоровительному центру дополнительного образования использовать, эксплуатировать и производить регистрацию перехода права собственности в отношении снегоуплотнительной машины.

Технику оставили на ответственное хранение должнику. Специалисты составили все необходимые процессуальные документы. Исполнительное производство подлежит фактическому исполнению.