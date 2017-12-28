Более 300 детей десантников посетят Главную новогоднюю елку ВДВ в Москве

19:30, 28 декабря 2017, ПАИ

29 декабря в Москве в доме детского творчества парка культуры и отдыха «Сокольники» состоится новогодняя елка командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Приглашение получили более 300 детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей ВДВ Московского гарнизона. После традиционного поздравления Деда Мороза и Снегурочки вниманию зрителей будет представлен музыкальный спектакль «Волк, лиса и новогодние чудеса». После представления все дети получат праздничные подарки.

Праздник станет началом череды новогодних мероприятий с участием командования ВДВ.

Официальная часть Главной ёлки ВДВ с показом представления будет проходить с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, улица Сокольнический Вал 1, строение 1.