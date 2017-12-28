О запрете провоза пиротехники через границу напоминает Псковская таможня

20:17, 28 декабря 2017, ПАИ

Псковская таможня напоминает физическим лицам о запрете ввоза пиротехнических изделий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, ввоз пиротехники для личного пользования в сопровождаемом/несопровождаемом багаже запрещен.

Товары, подлежащие экспортному контролю в соответствии с национальным законодательством, включены в Перечень не относящихся к товарам для личного пользования. Кроме того, «взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания» включены, помимо прочих, в Перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и/или вывозе, пересылка которых в международных почтовых отправлениях запрещена.

При ввозе физическими лицами для личного пользования световых бытовых гирлянд, в том числе ёлочных, представление таможенным органам документа о подтверждении (оценки) соответствия (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза не требуется. Документы об оценке соответствия предоставляются только при таможенном декларировании данной категории товаров.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение юридическими и физическими лицами правил ввоза пиротехнических изделий.