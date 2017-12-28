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Общество

Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество

В дни празднования Нового года и Рождества военные повара и коки в соединениях и воинских частях Западного военного округа по традиции приготовят для личного состава кулинарные сюрпризы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Особое внимание будет уделено организации праздничного стола военнослужащим на боевом дежурстве, службе в караулах и суточных нарядах. Сладкие столы будут накрыты для всех военнослужащих по призыву. Также все военнослужащие будут обеспеченны праздничным ассортиментом питания на новогодние праздники. 

Командиры соединений и частей ЗВО поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года. 

А в сам Новый год всем без исключения военнослужащим будет предоставлена возможность посмотреть в телевизионном эфире или послушать по радио новогоднее обращение верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ и услышать бой кремлевских курантов.

Кроме того, в частях и соединениях ЗВО установлены более 10 тысяч новогодних елок. 

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