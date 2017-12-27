График работы музея-заповедника «Изборск» изменится в новогодние праздники

19:55, 28 декабря 2017, ПАИ

График работы музея-заповедника «Изборск» и его филиалов - Музея истории города Печоры и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово - изменится в новогодние праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике "Изборск".



30 и 31 декабря учреждение работает с 10:00 до 16:00.



1 января 2018 года музей будет закрыт.

2, 3, 4, 5, 8 января планируется работа в обычном режиме - с 10:00 до 17:00.



6 января - с 10:00 до 16:00.



7 января музей не работает.



Экскурсии по Изборску и музейным экспозициям в праздничные дни проводятся, в первую очередь, для индивидуальных посетителей и туристических групп по предварительным заявкам.



Заказ экскурсий по телефону: 8(81148) 96-602 с 10:00 до 17:00 кроме субботы и воскресенья.