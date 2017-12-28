План набора новобранцев в Ракетные войска выполнен на 100%
В ходе осеннего призыва план комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новобранцами выполнен на 100%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Количество военнослужащих по призыву в РВСН постепенно снижается в связи с ежегодным увеличением военнослужащих по контракту. Около 2,5 тыс. человек в ходе нынешней призывной кампании будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.
Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, — более 1000 специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.
При комплектовании соединений и частей РВСН, в основном, соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы служат недалеко от своих регионов.