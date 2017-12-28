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Общество

План набора новобранцев в Ракетные войска выполнен на 100%

В ходе осеннего призыва план комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новобранцами выполнен на 100%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Количество военнослужащих по призыву в РВСН постепенно снижается в связи с ежегодным увеличением военнослужащих по контракту. Около 2,5 тыс. человек в ходе нынешней призывной кампании будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН. 

Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, — более 1000 специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта. 

При комплектовании соединений и частей РВСН, в основном, соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы служат недалеко от своих регионов.

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