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Общество

Утвержден проект зон санитарной охраны действующего водозабора в гдовской деревне Заполье

Утвержден проект зон санитарной охраны действующего водозабора ИП А. Шестопалова в деревне Заполье Юшкинской волости Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Отметим, зона охраны - это территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод. Она состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

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