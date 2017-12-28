Утвержден проект зон санитарной охраны действующего водозабора в гдовской деревне Заполье

20:39, 28 декабря 2017, ПАИ

Утвержден проект зон санитарной охраны действующего водозабора ИП А. Шестопалова в деревне Заполье Юшкинской волости Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Отметим, зона охраны - это территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод. Она состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.