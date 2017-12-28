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Общество

Правильно пользоваться фейерверками научили сотрудники МЧС жителей порховского Хилово

28 декабря сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел профилактический рейд в деревне Хилово Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками гражданам разъяснены меры предосторожности при обращении с пиротехническими изделиями.

В ходе мероприятия были распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования». Граждане ознакомлены с правилами противопожарного режима, с требованиями к устройству и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, электрооборудования и электроприборов. Доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановке с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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