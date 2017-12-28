Одиноких псковских пенсионеров поздравили добровольцы

22:09, 28 декабря 2017, ПАИ

27 декабря в деревнях Середка, Родина и Тямша Псковского района прошла ежегодная добровольческая акция «Новый год приходит в каждый дом!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В ходе акции добровольцы, члены молодежного совета Псковского района, преподнесли адресное поздравление с Новым годом и наступающими рождественскими праздниками одиноким пенсионерам, ветеранам труда, труженикам тыла и инвалидам. Цель акции - помочь пожилым людям почувствовать себя неодинокими, незабытыми, участвующими и вовлеченными в жизнь, а также показать проблему отсутствия внимания к пенсионерам.



Организаторами акции выступили отдел по молодежной политике и военно-патриотичекого воспитания МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» совместно с советом местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Псковского района.