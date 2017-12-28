Выставка «Новогодний сувенир» открылась в Порхове

20:49, 28 декабря 2017, ПАИ

В Доме ремесел в Порхове открылась выставка «Новогодний сувенир».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Порховском краеведческом музее, каждый год мастера представляют оригинальные изделия в разных техниках на новогоднюю тематику. Выставка в этом году отличилась от предыдущих коллекцией цветов из бисера, оригинальным снеговиком и сувенирами из травы.

На открытии выставки гостей пришли поздравить гостей Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети водили хоровод и пели песню, а также получили сладкие призы с пожеланиями.