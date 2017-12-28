0
20:28
Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
18:11
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
17:33
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
16:55
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
16:27
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
16:14
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Еще новости
Общество

Выставка «Новогодний сувенир» открылась в Порхове

В Доме ремесел в Порхове открылась выставка «Новогодний сувенир».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Порховском краеведческом музее, каждый год мастера представляют оригинальные изделия в разных техниках на новогоднюю тематику. Выставка в этом году отличилась от предыдущих коллекцией цветов из бисера, оригинальным снеговиком и сувенирами из травы.

На открытии выставки гостей пришли поздравить гостей Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети водили хоровод и пели песню, а также получили сладкие призы с пожеланиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
28 декабря 2017
Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
28 декабря 2017
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
28 декабря 2017
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ 1
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
28 декабря 2017
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
28 декабря 2017
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове 2
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
28 декабря 2017
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
28 декабря 2017
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ

Идет загрузка...