Выставка «Новогодний сувенир» открылась в Порхове
В Доме ремесел в Порхове открылась выставка «Новогодний сувенир».
Как сообщили Псковскому агентству информации в Порховском краеведческом музее, каждый год мастера представляют оригинальные изделия в разных техниках на новогоднюю тематику. Выставка в этом году отличилась от предыдущих коллекцией цветов из бисера, оригинальным снеговиком и сувенирами из травы.
На открытии выставки гостей пришли поздравить гостей Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети водили хоровод и пели песню, а также получили сладкие призы с пожеланиями.