Серебряные украшения и костюмы народа сето выставлены в печорском музее

21:01, 28 декабря 2017, ПАИ

Псковичей приглашают провести школьные и новогодние каникулы в музее истории города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В праздничные дни можно познакомиться с экспозицией серебряных украшений и костюма народа сето «Звон серебра, как песня народа» и выставкой живописи Людмилы Давыдовой «Земля Псковская».

Часы работы музея: 10:00 - 18:00. 6 января музей работает с 10:00 до 17:00. 1,7,8 января - выходной день. Дополнительная информация по телефону: 8(81148) 2-30-77.