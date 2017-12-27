«Зима в королевстве Сетомаа» проходит в Печорском районе

22:26, 28 декабря 2017, ПАИ

С 17 декабря по 14 января в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района проходит встреча зимних праздников «Зима в королевстве Сетомаа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике "Изборск".

В программе - экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение; подарки. Гости узнают о новогодних традициях сето, познакомятся с Йолувана, посмотрят, как наряжали елку у сето.

Заказ по телефону: 89113853461 (Малле Николаевна). E-mail: izborsk@yandex.ru