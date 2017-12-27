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Культура

Мастер-классы, экскурсии и праздничные блюда подготовил музей-заповедник «Изборск»

Музей-заповедник «Изборск» опубликовал программу на новогодние праздники.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, 3 января с 13:00 в доме купца Шведова будет работать «Новогодняя мастерская. Теплые узоры». В музейной мастерской можно будет создать маленький шедевр на тему «Зима в Изборске».

4 января там же в 13:00 состоится интерактивная программа для всей семьи «Изборский дом и все, что в нем». Гостей ждут загадки для детей и взрослых, мастер-класс по набойке. 

5 января запланирована экскурсия по Изборской крепости «Ключи от тайн Изборска». Сбор группы - у церкви Сергия Радонежского в 12:00.

6 января с 10:00 до 16:00 пройдёт «Рождественский сочельник». В музейном кафе «Блинная» можно будет попробовать праздничые блюда.

Мастер-класс по изготовлению символов праздника «Рождественская шкатулка» состоится в доме купца Шведова с 10:00 до 16:00.

7 января отмечается Рождество, в этот день праздничное богослужение будет в Никольском соборе с 0:00 до 3:00.

8 января в 14:00 псковичей приглашают на интерактивную программу для всей семьи «Зима в королевстве Сетомаа» в музее-усадьбе народа сето деревне Сигово.

Также будут работать выставки в Государственном музее-заповеднике «Изборск» «Александр Невский. Спаситель русской земли» (Изборская крепость), «Никольские грады»- выставка художественных работ академика живописи А. Крылова, Санкт-Петербург, (дом купца Белянина), «Волшебные краски стекла и огня» - выставка работ студии для одаренных детей «Искусство живописной эмали», Санкт-Петербург (дом купца Шведова).

Музей истории города Печоры приглашает на выставку костюма и серебряных украшений народа сето «Звон серебра, как песня народа», «Земля Псковская», где будет представлена живопись Л. Давыдовой (Санкт-Петербург).

Кроме того, можно посетить экскурсии по Изборску и экспозициям музея-заповедника

Экспозиции музея работают с 10:00 до 17:00, Изборская крепость - с 9:00 до 17.00, музейное кафе «Блинная»- с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января - выходной день.

Дополнительная информация о праздничных мероприятиях, экскурсиях и интерактивных программах по телефону: 8(81148) 96-602. E-mail: izborsk@yandex.ru.

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