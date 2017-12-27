«Кто в доме хозяин» могут узнать псковичи в Приказной палате

22:19, 28 декабря 2017, ПАИ

Выставка под названием «Кто в доме хозяин» открылась в выставочном зале Приказной палаты в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, основу выставки составили предметы прикладного характера из фондов учреждения. Весь вещевой материал собрали сотрудники музея по деревням Псковской области в этнографических экспедициях в 60-70-х годах XX века.

Основная задача выставки – показать интерьер псковской крестьянской избы конца XIX – начала XX веков. Так, важное место в жилище занимала печь. Рядом предметы, которые использовала хозяйка для выпечки хлеба, приготовления пищи семье и корма домашнему скоту. Здесь же ухваты, хлебная лопата, чугунки и другие принадлежности. Часть хозяйственной утвари показана в «чуланчике» – ступа, кубела, корыта, мерная ложка.

По диагонали от печи на выставке находится красный угол. Он был самым почетным. В красном углу висит икона, тканые и вышитые полотенца. Здесь на тканых половиках стоит резной обеденный стол с медным самоваром, рядом резные лавка и скамья.

Есть там и уголок с люлькой (зыбкой), рядом пространство, где женщины занимались различным рукоделием. Дети постарше могли мастерить игрушки, другие играли, а кто-то обучался грамоте на грифельных досках.

В музее отметили, что к концу XIX века убранство русской избы начало быстро изменяться, сказалось влияние города. В домах появилась фабричная мебель, на окнах - занавески, коврики, скатерти - на столах. Повсеместно распространилось керосиновое освещение. Все эти детали отражены на выставке.

Выставка задумывалась как дополнительная площадка для проведения интерактивных программ для школьников и взрослых. Здесь можно провести занятия для организованных групп по праздникам народного календаря, традиционным ремеслам, глиняной игрушке, русскому костюму и чаепитию, миру крестьянского дома. Все культурно-образовательные программы могут сопровождаться мастер-классом.

Программы проводятся для организованных групп по предварительным заявкам по телефонам: 66-18-29 и 72-45-74.

Выставка работает с 11:00 до 18:00, выходной - понедельник, последний вторник месяца – санитарный день. Цена билета – 50 рублей для всех категорий посетителей.