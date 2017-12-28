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Спорт

Псковичка Любовь Екшикеева второй год подряд стала лучшей спортсменкой-парашютисткой в России

На заседании президиума Федерации парашютного спорта России 26 декабря были объявлены лучшие спортсмены 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту. В женской номинации лучшей спортсменкой стала второй год подряд псковская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы 2017 года Любовь Екшикеева.

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин и вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов поздравили и поблагодарили спортсменку за вклад в развитие парашютного спорта в стране, пожелали новых спортивных рекордов в 2018 году, семейного благополучия и исполнения всех желаний.

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