Псковичка Любовь Екшикеева второй год подряд стала лучшей спортсменкой-парашютисткой в России

21:40, 28 декабря 2017, ПАИ

На заседании президиума Федерации парашютного спорта России 26 декабря были объявлены лучшие спортсмены 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту. В женской номинации лучшей спортсменкой стала второй год подряд псковская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы 2017 года Любовь Екшикеева.

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин и вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов поздравили и поблагодарили спортсменку за вклад в развитие парашютного спорта в стране, пожелали новых спортивных рекордов в 2018 году, семейного благополучия и исполнения всех желаний.