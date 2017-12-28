Инструктажи с водителями школьных автобусов проводит ГИБДД в Псковской области

21:27, 28 декабря 2017, ПАИ

В преддверии Нового года и зимних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области проводят дополнительные инструктажи с лицами, отвечающими за пассажирские перевозки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, осуществляется контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов, техническим состоянием транспортных средств, соблюдением режима труда и отдыха, наличием необходимой путевой документации, согласовывается порядок организации перевозки и сопровождения детей.

Госавтоинспекция города Пскова напоминает о необходимости неукоснительного выполнения требований по организации перевозок детей. Так, для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус, со времени выпуска которого прошло не более 10 лет (положение вступает в силу с 1 января 2018 года), соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также оснащенный в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

ГИБДД обращается к перевозчикам, руководителям образовательных организаций и родителям несовершеннолетних с просьбой быть более внимательными и осторожными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения и перевозки детей. Помните, что их нарушение может повлечь за собой непоправимые последствия!