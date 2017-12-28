День военной присяги предлагают установить члены Совета Федерации РФ

21:49, 28 декабря 2017, ПАИ

Законопроект об установлении 8 апреля Дня военной присяги внесли в Госдуму 28 декабря члены Совета Федерации во главе с сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди. Проект закона размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.

Сенаторы подчеркнули, что верность военной присяге "являлась духовно-нравственной основой жизнедеятельности армии и флота" на всех этапах развития России. Законодатели приводят в пример события конца 1991 года, когда власти Украины выступили за раздел Черноморского флота и потребовали, чтобы он принял военную присягу их страны, однако флот отказался подчиниться этому требованию.

Согласно документу, 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ, которым предписывалось сформировать Военно-морские силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцируемых на территории Украины, а 7 апреля аналогичный указ издал президент РФ Борис Ельцин.

В результате, поясняют члены Совета Федерации, именно 8 апреля 1992 года президенты России и Украины "принимают решение о приостановке действий этих указов по Черноморскому флоту". "Таким образом, в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сделали свой выбор, сохранив верность военной присяге, а на кораблях и судах флота был поднят Андреевский флаг", - уверены авторы инициативы.