0
20:28
Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
18:11
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
17:33
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
16:55
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
16:27
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
16:14
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Еще новости
Общество

День военной присяги предлагают установить члены Совета Федерации РФ

Законопроект об установлении 8 апреля Дня военной присяги внесли в Госдуму 28 декабря члены Совета Федерации во главе с сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди. Проект закона размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.

Сенаторы подчеркнули, что верность военной присяге "являлась духовно-нравственной основой жизнедеятельности армии и флота" на всех этапах развития России. Законодатели приводят в пример события конца 1991 года, когда власти Украины выступили за раздел Черноморского флота и потребовали, чтобы он принял военную присягу их страны, однако флот отказался подчиниться этому требованию.

Согласно документу, 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ, которым предписывалось сформировать Военно-морские силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцируемых на территории Украины, а 7 апреля аналогичный указ издал президент РФ Борис Ельцин.

В результате, поясняют члены Совета Федерации, именно 8 апреля 1992 года президенты России и Украины "принимают решение о приостановке действий этих указов по Черноморскому флоту". "Таким образом, в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сделали свой выбор, сохранив верность военной присяге, а на кораблях и судах флота был поднят Андреевский флаг", - уверены авторы инициативы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
28 декабря 2017
Кулинарные сюрпризы ждут военнослужащих в Новый Год и Рождество
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
28 декабря 2017
Городские службы Пскова готовы к работе в новогодние праздники
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ
28 декабря 2017
Средства для бездомных собак продолжают поступать на счета псковских приютов в рамках акции ПАИ 1
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
28 декабря 2017
Перинатальный центр Пскова подключили к электросетям в рабочем режиме
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове
28 декабря 2017
10 белок поселились в Мирожском монастыре в Пскове 2
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
28 декабря 2017
8 вертолетов Ка-52 переброшены на аэродром Остров
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ
28 декабря 2017
«Тепла и уюта» пожелал Александр Кузнецов работникам ЖКХ

Идет загрузка...