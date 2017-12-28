Электронные дорожные знаки и инфотабло тестирует Эстония

21:59, 28 декабря 2017, ПАИ

В Эстонии приступили к тестированию электронных дорожных знаков и информационных табло в рамках пилотного проекта в Латвией. Как сообщает rus.err.ee, проект планируется реализовать в полном объеме осенью 2019 года.

28 декабря информационная программа "Эхо Дня", выходящая на волне "Радио 4", сообщила, что табло, передающие меняющуюся дорожную информацию, и электронные дорожные знаки скоростного режима уже установлены на трассе Таллинн - Пярну - Икла в Пярнуском уезде. В рамках международного проекта Smart Е67 восемь инфотабло с меняющейся информацией появятся на указанном шоссе, а знаки - на отрезке Таллинн - Аясмяэ и на мосту Папинийду в Пярну.

Специалист Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа отметил, что проект направлен на повышение безопасности движения. На табло будет высвечиваться информация о состоянии дорожного полотна, о возникших препятствиях - например, в случае аварии. По словам спикера, подобные электронные системы зарекомендовали себя в Финляндии.