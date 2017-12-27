Достоверность стоимости работ на памятниках будет проверяться по новым правилам

22:59, 28 декабря 2017, ПАИ

В России вступил в силу новый порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минстроя, расширяется предмет проверки достоверности определения сметной стоимости работ, а также устанавливаются особенности проведения такой проверки. Требования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1541.

В частности, изменяется перечень случаев, когда проверка сметной стоимости проведения капитального ремонта объектов капитального строительства является обязательной. Кроме того, теперь проверке подлежит сметная стоимость работ по сохранению памятников в случае, если при проведении таких работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия.

Постановлением также вносятся изменения в перечень документов, представляемых для проведения проверки: в частности, исключена проектная документация (кроме сметы на строительство) и расширен перечень лиц, уполномоченных на представление документов.

Документом изменяется подход к определению размера платы за проведение проверки. Цена проведения проверки сметной стоимости строительства, реконструкции объекта культурного наследия, работ по его сохранению (в случае если предполагается замена или восстановление несущих строительных конструкций объекта), а также ремонта автомобильных дорог общего пользования будет составлять 20 тысяч рублей, при условии, если сметная стоимость работ составляет от 10 млн рублей и выше.

Десять тысяч рублей заявитель заплатит в случае проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капстроительства (за исключением автомобильных дорог общего пользования), а также иных работ по сохранению объектов культурного наследия, если их сметная стоимость ниже 10 млн рублей.

Документ исключает плату в размере 20% стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на момент представления документов для проведения проверки сметной стоимости.