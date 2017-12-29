Стали известны регионы РФ с самым высоким и самым низким ростом цен в 2017 году

08:52, 29 декабря 2017, ПАИ

Самый высокий рост цен на товары и услуги по итогам 2017 года зафиксирован в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях, пишет газета «Известия».

Самый низкий уровень увеличения цен был в Пензенской и Омской областях, Пермском крае, республиках Чувашия и Мордовия.

В целом по стране потребительские цены также снизились. Центробанк объясняет это низкой инфляцией, рекордным урожаем и стабильным курсом рубля.