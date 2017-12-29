Продолжительность жизни в России рекордно выросла в 2017 году

08:58, 29 декабря 2017, ПАИ

В 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову, это стало рекордным показателем за всю историю измерений. По словам министра это стало возможно благодаря строительству сети перинатальных центров, программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.

В целом общая смертность в России за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения.