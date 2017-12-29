МРОТ в России повышен до прожиточного минимума

09:22, 29 декабря 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий закон опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как пишет РКБ, МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9 тыс. 489 рублей в месяц. Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума.

Ранее, 15 декабря, закон приняла Государственная Дума. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, на исполнение закона государству придется потратить более 55 млрд рублей.