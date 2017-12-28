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Восемь лет тюрьмы грозит жителю Новосокольнического района за избиение знакомого

27-летний житель Новосокольнического района может отправиться в тюрьму на восемь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 19 августа в деревне Старосокольники Новосокольнического района после совместного распития спиртных напитков обвиняемый не менее пяти раз ударил своего знакомого руками и ногами по голове, животу и другим частям тела. У потерпевшего были диагностированы  повреждения органов брюшной полости, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.

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