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Общество

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал правовой информации.

Теперь семьям при рождении или усыновлении первого ребенка дается право на получение ежемесячной выплаты.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ», — говорится в законе.

Выплачиваться пособия будут с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10 тыс. 500 рублей, в 2019 году — 10 тыс. 800 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 100 рублей.

Сумма буду рассчитывать индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума. 

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