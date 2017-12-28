Более 8 млн рублей были выплачены бывшим сотрудникам псковского МЧС после вмешательства прокуратуры

13:29, 29 декабря 2017, ПАИ

Более 8 млн рублей были выплачены бывшим сотрудникам МЧС после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по обращению пенсионера МЧС России была проведена проверка соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

В результате установлено, что вопрос предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения и строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу (уволенных со службы), принимался без учета коэффициента с учетом общей продолжительности службы заявителя, что повлекло снижение размера выплаты. Аналогичные нарушения закона допущены в отношении еще 7 граждан.

Заместитель прокурора области в адрес начальника ГУ МЧС России по Псковской области вынес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, средства гражданам выплачены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.