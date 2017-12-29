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Общество

Поддельные тысячу и пять тысяч рублей изъяли полицейские в Пскове

В Пскове стражи порядка изъяли поддельные банкноты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 декабря в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция выявила и изъяла пятитысячную и тысячерублевую купюры с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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