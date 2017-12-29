Более 116 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами для детей-инвалидов

10:12, 29 декабря 2017, ПАИ

В следующем году Псковская область получит из федерального бюджета 116 млн. 425 тысяч рублей на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Распоряжение о распределении субвенций на эти цели между регионами России, подписанной главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров.

Общий объём выделенных средств из федерального бюджета регионам составит 31,651 млрд рублей.