Вопрос о совершенствовании законодательства о медико-социальной экспертизе поднял псковский омбудсмен на совещании у Татьяны Москальковой

11:20, 29 декабря 2017, ПАИ

Вопрос о необходимости совершенствования законодательства о медико-социальной экспертизе, в том числе и в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, поднял уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на ежегодном заседании Координационного совета российских омбудсменов. Как сообщил омбудсмен Псковскому агентству информации, совещание было посвящено защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заседание Совета прошло под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, которая подчеркнула, что тема защиты прав инвалидов остается острой и уделила особое внимание совершенствованию законодательства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности, утверждению института независимой медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Дмитрий Шахов поддержал предложения Татьяны Москальковой о необходимости более плотного взаимодействия региональных омбудсменов с подразделениями фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы.

Особое внимание, по мнению Дмитрия Шахова, требуется уделить вопросу проведения независимой частной экспертизы в строительной сфере, поскольку там существует много проблем неисполнения международной Конвенции о правах инвалидов: нарушаются их права на проживание в домах, отвечающих установленным для этой категории граждан специальным требованиям, а также на доступ к объектам социальной инфраструктуры.

На заседании Координационного совета также выступили руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Михаил Дымочка, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим, судья Верховного Суда Российской Федерации Татьяна Вавилычева.

Татьяна Вавилычева рассказала об основных направлениях судебной практики по делам инвалидов. По её словам, недостаточное финансирование не является причиной для отказа в предоставлении социальных гарантий лицам с ограниченными возможностями здоровья.