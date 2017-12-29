Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников областного центра семьи с Новым годом
Накануне Нового года сотрудники и военнослужащие отдела Росгвардии по Псковской области посетили региональный центр семьи.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, начальник псковской Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил воспитанников учреждения с наступающим Новым годом и вручил подарки.
Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи.
Заместитель директора Центра Ирина Федорова выразила благодарность росгвардейцам за поддержку и вручила подарки, которые дети сделали своими руками.