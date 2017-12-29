Водителя в наркотическом опьянении задержали бойцы ОМОН в Пскове

11:02, 29 декабря 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В микрорайоне Запсковье бойцы ОМОН обратили внимание на автомобиль, водитель которого вел себя на дороге неадекватно. После остановки транспортного средства у управлявшего автомобилем 33-летнего жителя Пскова были обнаружены признаки наркотического опьянения.

Мужчину передали сотрудникам ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.