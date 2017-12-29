Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов

11:34, 29 декабря 2017, ПАИ

886 тысяч 550 рублей потратит Псковская городская Дума на покупку цветов на 2018 год. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

31 тысячу рублей потратят на 400 роз длиной не менее 55 сантиметров, 20 тысяч 250 рублей - на 600 стандартных гвоздик, 288 тысяч рублей - на 300 букетов №1, 305 тысяч 900 рублей - на 350 букетов одного типа и 241 тысячу 400 рублей - на 340 букетов другого типа.

Источник финансирования - бюджетная смета гордумы на 2018 год на иные непрограммные расходы общегородского назначения.

Аукцион назначен на 12:00 19 января.