Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
886 тысяч 550 рублей потратит Псковская городская Дума на покупку цветов на 2018 год. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
31 тысячу рублей потратят на 400 роз длиной не менее 55 сантиметров, 20 тысяч 250 рублей - на 600 стандартных гвоздик, 288 тысяч рублей - на 300 букетов №1, 305 тысяч 900 рублей - на 350 букетов одного типа и 241 тысячу 400 рублей - на 340 букетов другого типа.
Источник финансирования - бюджетная смета гордумы на 2018 год на иные непрограммные расходы общегородского назначения.
Аукцион назначен на 12:00 19 января.