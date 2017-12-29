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Политика

Депутаты приняли бюджет Псковского района на 2018 год

Депутаты Псковского районного Собрания сегодня, 29 декабря, приняли бюджет муниципалитета на 2018 год. Как стало известно Псковскому агентству информации, за главный финансовый документ района проголосовали 12 народных избранников. Бюджет поддержали 8 депутатов от «Единой России», 2 представителя КПРФ, 1 депутат от «Справедливой России» и 1 от «Родины».

Ранее на сайте администрации Псковского района сообщалось, что общий объем доходов бюджета района составит 460 млн 358 тысяч рублей, общий объем расходов - 463 млн 858 тысяч рублей. Дефицит бюджета планировался в размере 3 млн 500 тысяч рублей.

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