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Политика

Реестр коррупционеров создадут в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал нормативно-правовой информации.

Согласно документу, предусматривается создание реестра, где пять лет будут храниться данные о лицах, уволенных со службы за коррупцию. Правительство будет определять порядок его ведения.

Кроме того, в законе говорится, что по истечении пяти лет с момента принятия акта, согласно которому госслужащий был внесен в реестр, он будет исключен из «черного списка».

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