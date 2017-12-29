Реестр коррупционеров создадут в России

11:26, 29 декабря 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал нормативно-правовой информации.

Согласно документу, предусматривается создание реестра, где пять лет будут храниться данные о лицах, уволенных со службы за коррупцию. Правительство будет определять порядок его ведения.

Кроме того, в законе говорится, что по истечении пяти лет с момента принятия акта, согласно которому госслужащий был внесен в реестр, он будет исключен из «черного списка».