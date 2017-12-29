Александр Котов поздравил псковичей с наступающими праздниками

11:44, 29 декабря 2017, ПАИ

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов поздравил жителей области с наступающими Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Каждый год приносит нам бесценный опыт. И вместе мы в очередной раз достойно прошли все серьезные испытания и одержали немало важных побед», - сказал Александр Котов.

Он также отметил, что наступающий год будет особым, поскольку россиянам предстоит избрать главу государства. «Именно наш с вами выбор определит будущее страны, возможность ее динамичного развития и дальнейшего укрепления», - обратился он к псковичам и пожелал, чтобы Новый год стал началом больших успехов и достижений.