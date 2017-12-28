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137 ДТП с участием пешеходов произошли в Пскове в текущем году

С начала этого года в Пскове произошли 137 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 141 человек получил ранения и трое погибли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Пскову.

Чаще всего в уходящем году пешеходов сбивали в темное время суток. В этой связи сотрудники ГИБДД призывают пешеходов носить на одежде светоотражающие элементы, которые помогут сделать их заметными на дороге в этот период. «Использование этих элементов снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Российской Федерации положение о светоотражателях введено в правила дорожного движения, но оно носит рекомендательный характер.

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