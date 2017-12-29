Иван Цецерский поздравил детей однопартийцев с наступающим Новым годом
Глава Пскова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский поздравил детей однопартийцев с наступающим Новым годом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, праздничное мероприятие прошло сегодня, 29 декабря, в городском Доме офицеров. В празднике приняли участие боле ста юных псковичей.
Глава Пскова пожелал ребятам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения.
Кроме того, коллектив Дома офицеров подготовил для детей новогоднюю музыкальную сказку.