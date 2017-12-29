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Общество

Новый прокурор назначен в Новосокольническом районе

Советник юстиции Михаил Паршин приказом генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря назначен на должность прокурора Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе  прокуратуры Псковской области.

Михаил Паршин службу в органах прокуратуры области проходит с 31 июля 2008 года. До указанного назначения занимал должность заместителя прокурора Бежаницкого района.

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, за время прохождения службы в органах прокуратуры области Михаил Паршин зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником.

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