Новый прокурор назначен в Новосокольническом районе
Советник юстиции Михаил Паршин приказом генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря назначен на должность прокурора Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Михаил Паршин службу в органах прокуратуры области проходит с 31 июля 2008 года. До указанного назначения занимал должность заместителя прокурора Бежаницкого района.
Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, за время прохождения службы в органах прокуратуры области Михаил Паршин зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником.