16 команд приняли участие в Чемпионате Псковской области по шахматам

12:55, 29 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области завершился региональный Чемпионат по шахматам с обсчетом российского и международного рейтинга, в котором приняли участие 16 команд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области, данные соревнования по решению областного Госкомитета по спорту входили в зачет смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной деятельности среди муниципальных образований Псковской области.

Команды состояли из пяти человек: двое мужчин, одна женщина и два юниора - мальчик и девочка. Такой состав, по мнению областной Федерации шахмат, позволяет объективно наблюдать за развитием игры в муниципалитетах, как среди взрослых, так и среди детей.

Глава федерации шахмат области и по совместительству главный арбитр соревнований, спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Дмитрий Шахов вручил медали грамоты и ценные призы командам, ставшими победителями и призерами чемпионата области.

В частности, золотые медали чемпионата области завоевала команда Пскова, которая набрала в 12 турах 56 очков. В «золотой состав» Пскова вошли кандидаты в мастера спорта России Святослав Самсонов и Роман Малышев, а также Яна Беспалова, Иван Дмитриев и Валерия Малышева.

Серебряные медали вручены команде Великих Лук, «бронзу» в этом году завоевали шахматисты Псковского района. Кроме того, шахматисты Пыталовского района заняли 4 место, обогнав команды Великолукского и Плюсского районов.

Кроме того, в период проведения чемпионата области состоялось расширенное заседание Президиума областной Федерации шахмат с участием ведущих шахматистов региона, на котором были приняты ряд важных для шахматного сообщества решений.