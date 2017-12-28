За отсутствие психиатрического освидетельствования сотрудников оштрафовано псковское МП «Коммунальные услуги»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки было выявлено, что на предприятии не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. Кроме того, предприятие не ознакомило работников с результатами проведения специальной оценки условий труда, не организовало прохождение обязательного психиатрического освидетельствования. А в трудовые договоры работников не внесены сведения о компенсации за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.