Фильм «Чемпионы» покажут 4 января в Псковской библиотеке для незрячих

14:16, 29 декабря 2017, ПАИ

4 января в 13:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (улица Набат, дом 5) состоится показ российской драмы «Чемпионы» с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушениями зрения и слуха в рамках проекта «Кино без границ», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеке.

Тифлокомментарии и субтитры к фильму изготовлены по заказу Благотворительного фонда «Живые сердца». Фильм доступен для зрителей категории 6+. В главных ролях: Кристина Асмус, Сергей Бондарчук, Евгений Пронин. Продолжительность: 99 минут.

Телефон для справок: (8112) 72-42-53.