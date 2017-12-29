Пейзажи и обитателей Полистовского заповедника можно увидеть в псковском кинотеатре «Победа»

13:10, 29 декабря 2017, ПАИ

В псковском кинотеатре «Победа» открылась выставка Полистовского заповедника, на которой можно увидеть не только пейзажи и обитателей охраняемой территории, но и познакомиться с работой сотрудников: с проведением научных исследований, установкой фотоловушек и организацией экскурсии по экотропам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Кроме того, на выставке представлены природные снимки, сделанные в Полистовском заповеднике фотографами дикой природы, портреты животных, населяющих заповедник.

Фотовыставка расположилась в холле кинотеатра «Победа» и будет открыта в течение всех новогодних каникул. Вход свободный.