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Соцсфера

Никто не забыт: жилье для ветеранов (ИНФОГРАФИКА)

В мае 2018 года исполнится 10 лет с момента начала работы масштабной программы по улучшению жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Благодаря ей тысячи пожилых людей смогли получить новые квартиры. Есть уверенность, что уже в обозримом будущем этот вопрос в Псковской области будет окончательно закрыт. Псковское агентство информации подготовило инфографику, которая наглядно показывает, как на протяжении этих лет в нашем регионе решалась данная проблема. 

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