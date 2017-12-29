Новогодний утренник для детей провели псковские росгвардейцы

14:59, 29 декабря 2017, ПАИ

В Пскове на базе подразделения ОМОН сотрудники и военнослужащие отдела Росгвардии по Псковской области устроили для детей праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами русских народных сказок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных зрителей с праздником, провели конкурсы, игры и вручили подарки.

«Проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало хорошей традицией. В этом году в мероприятии приняло участие более 70 маленьких псковичей и их родителей», - отметили в пресс-службе.