На пять тысяч рублей оштрафовали машиниста из Дно за покупку зачетов

13:46, 29 декабря 2017, ПАИ

В Дно машиниста эксплуатационного локомотивного депо оштрафовали на пять тысяч рублей за подкуп инструктора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В суде было установлено, что мужчина пытался дать взятку в размере 1400 рублей, не желая проходить практические занятия и сдачу соответствующих зачетов. Он признан виновным в совершении указанного преступления, предусмотренного части 1 статьи 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп). С учетом всех обстоятельств уголовного дела ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Машинист-инструктор был ранее осужден по статье 204.2 УК РФ с назначением штрафа в размере 45 тысяч рублей. Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела судом, поддержал специалист Псковской транспортной прокуратуры.